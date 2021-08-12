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    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)

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    Лондонський клуб вдруге виграв Суперкубок УЄФА - «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    Лондонський клуб вдруге виграв Суперкубок УЄФА
    Фото з відкритих джерел

    Лондонський клуб виборов трофей вдруге в історії

    У матчі за Суперкубок УЄФА «Челсі» зустрічався з «Вільярреалом». Гра пройшла на стадіоні «Віндзор Парк» в Белфасті (Північна Ірландія) і завершилася перемогою «Челсі» (1:1, 6:5 – по пенальті).

    На 27-й хвилині зустрічі півзахисник «Челсі» Хакім Зієш відкрив рахунок. На 73-й хвилині форвард «Вільярреала» Жерар Морено забив м’яч у відповідь. У серії пенальті сильнішим виявився «Челсі».

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    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)
    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)

    «Сині» вшосте брали участь у матчі за Суперкубок УЄФА і здобули другу перемогу. «Вільярреал» вперше виборював трофей.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України
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    «Челсі» в серії пенальті переміг «Вільярреал» і здобув Суперкубок УЄФА (фото)