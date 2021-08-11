  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Півзахисник збірної України змінив Бельгію на Угорщину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Євген Макаренко переїхав до Угорщини - Півзахисник збірної України змінив Бельгію на Угорщину
    Євген Макаренко переїхав до Угорщини
    Фото з відкритих джерел

    Макаренко виступатиме за «Фехервар», де грає інший українець – Петряк

    Півзахисник бельгійського «Андерлехта» і збірної України Євген Макаренко перебрався в Угорщину. 30-річний футболіст став гравцем «Фехервара».

    Офіційний сайт угорського клубу не повідомляє деталей трансферу, але агент футболіста Вадим Шаблій стверджує, що контракт підписаний на 2 роки. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив суму компенсації в 200 тисяч євро.

    32_10

    У минулому сезоні Євген зіграв 30 матчів за бельгійський «Кортрейк», граючи в оренді. Права на нього належали «Андерлехту».

    Макаренко буде грати в «Фехерварі» під восьмим номером. У команді вже є один українець – Іван Петряк.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Макаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Півзахисник збірної України змінив Бельгію на Угорщину