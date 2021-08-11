Півзахисник збірної України змінив Бельгію на Угорщину

Макаренко виступатиме за «Фехервар», де грає інший українець – Петряк

Півзахисник бельгійського «Андерлехта» і збірної України Євген Макаренко перебрався в Угорщину. 30-річний футболіст став гравцем «Фехервара».

Офіційний сайт угорського клубу не повідомляє деталей трансферу, але агент футболіста Вадим Шаблій стверджує, що контракт підписаний на 2 роки. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив суму компенсації в 200 тисяч євро.

У минулому сезоні Євген зіграв 30 матчів за бельгійський «Кортрейк», граючи в оренді. Права на нього належали «Андерлехту».

Макаренко буде грати в «Фехерварі» під восьмим номером. У команді вже є один українець – Іван Петряк.