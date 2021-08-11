«Шахтар» тимчасово переїде з Києва до Харкова

Матч плей-оф Ліги чемпіонів «гірники» проведуть на стадіоні «Металіст»

Домашню зустріч плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако» донецький «Шахтар» проведе не в Києві на НСК «Олімпійський», де приймає суперників, а в Харкові на стадіоні «Металіст». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гра відбудеться 25 серпня. Початок о 22:00.

Зміна місця проведення гри викликана зайнятістю центральної арени країни. На День Незалежності на НСК «Олімпійський» відбудеться святковий концерт.

Перша гра між «Монако» і «Шахтарем» відбудеться у Франції 17 серпня.

В третьому кваліфікаційному раунді «Шахтар» двічі здолав бельгійський «Генк» з однаковим рахунком – 2:1.

«Монако» на цьому етапі виявився сильнішим за чеську «Спарту» - 3:1, 2:0 (всі результати).