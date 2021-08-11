  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» тимчасово переїде з Києва до Харкова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ОСК &laquo;Металіст&raquo; надасть поле &laquo;Шахтарю&raquo; - «Шахтар» тимчасово переїде з Києва до Харкова
    ОСК «Металіст» надасть поле «Шахтарю»
    Фото з відкритих джерел

    Матч плей-оф Ліги чемпіонів «гірники» проведуть на стадіоні «Металіст»

    Домашню зустріч плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако» донецький «Шахтар» проведе не в Києві на НСК «Олімпійський», де приймає суперників, а в Харкові на стадіоні «Металіст». Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

    Гра відбудеться 25 серпня. Початок о 22:00.

    Зміна місця проведення гри викликана зайнятістю центральної арени країни. На День Незалежності на НСК «Олімпійський» відбудеться святковий концерт.

    Перша гра між «Монако» і «Шахтарем» відбудеться у Франції 17 серпня.

    В третьому кваліфікаційному раунді «Шахтар» двічі здолав бельгійський «Генк» з однаковим рахунком – 2:1.

    «Монако» на цьому етапі виявився сильнішим за чеську «Спарту» - 3:1, 2:0 (всі результати).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» тимчасово переїде з Києва до Харкова