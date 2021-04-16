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    Чемпіон світу Долідзе підтримав Україну в боротьбі з Росією

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    Роман Долідзе - грузин з українським серцем - Чемпіон світу Долідзе підтримав Україну в боротьбі з Росією
    Роман Долідзе - грузин з українським серцем
    Фото з відкритих джерел

    Боєць UFC сподівається, що конфліктам, які експортує Росія, прийде кінець

    Майстер ближнього бою, чемпіон світу в цій дисципліні під назвою греппінг Роман Долідзе засудив російську політику і підтримав українців у їхньому праві самостійно вирішувати внутрішні проблеми.

    «Добрий день, Україно! Продовжую стежити за розвитком подій у нашій країні. Я завжди вважав і вважаю, що Україна – єдина і неподільна держава, яка має право самостійно вирішувати всі конфліктні ситуації на своїй землі. Ці силові і агресивні методи, які наші сусіди намагаються використовувати проти України, Грузії та інших країн, я вважаю категорично неприйнятними. Сподіваюся, що знайдуться способи вирішення цього питання іншими методами. Я зараз схвильований, намагаюся бути максимально коректним, у мене багато друзів у Росії. Я не виступаю проти росіян і російського народу. Ні, я виступаю проти російської політики. Рідна Україно, хоч як та було, все буде добре!» – заявив Долідзе.

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    Публикация от UFC Roman Dolidze (@romandolidze)

    Роман Долідзе народився в Батумі, де почав займатися спортом і закінчив духовну семінарію. Закінчив також Одеську морську академію. Виступає під егідою UFC, представляючи Україну й Грузію. Чемпіон світу і Європи з грепплінгу, чемпіон Азії та Океанії. Чемпіон світу ММА за версією WWFC.

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    Теги: Росія гібридна війна Україна MMA / UFC
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