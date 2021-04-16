Степанов повідомив, скільки років Україні треба для виробництва ковід-вакцин

На виробництво власних вакцин потрібно кілька років

Наразі в Україні зупинили розробку вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки часу потрібно Україні, щоб почати виробляти власну вакцину від коронавірусу. Про це він повідомив під час години запитань до уряду, яка щоп’ятниці проходить у Верховній Раді.

За словами міністра, на виробництво власних вакцин потрібно кілька років.

«Але якщо ми почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини. Якщо почнемо через два роки, то матимемо через п'ять», – сказав Степанов.

Він наголосив, що «починати потрібно вже було зараз». На думку урядовця, якби виробництво стартувало п'ять років тому, то зараз не було б з цим проблем.

Водночас Степанов вважає, що в умовах пандемії владі варто спростити процедуру закупівлі фармацевтичної продукції, ввести особливий порядок, але обов'язково через систему «Прозорро».

Торік в Україні стартувала розробка власної вакцини від коронавірусу. Згодом цей процес зупинили через відсутність фінансуванняУкраїнську вакцину від коронавірусу розробляв консорціум компаній DiaPrep System Inc. Він належить епідеміологу і доктору медичних наук Михайлу Фаворову, який працював у США та у Міжнародному інституті вакцин при ООН.

У розробці вакцини брали участь і науковці з Інституту мікробіології НАНУ. За словами голови очільника МОЗ Максима Степанова, на розробку української вакцини необхідно було понад 150 млн грн. Але скільки насправді витратили на цей проект – невідомо.

Відомо лише про шестимісячний період доклінічних досліджень, результати яких продемонстрували президенту Володимиру Зеленському. Але далі початкової фази справа не пішла, процеси були заморожені. Сам же Фаворов, який на початку 2021 року вакцинувався у США препаратом від Moderna заявив, що процес роботи над українською вакциною зупинився, бо не були виділені відповідні кошти.

Додамо, ще у січні повідомлялося, що українську вакцину-кандидата проти Covid-19 випробували на кроликах.

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