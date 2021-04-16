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    Непереможний український боєць ММА Амосов отримав титульний поєдинок

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    Ярослав Амосов не знає поразок в октагоні - Непереможний український боєць ММА Амосов отримав титульний поєдинок
    Ярослав Амосов не знає поразок в октагоні
    Фото з відкритих джерел

    11 червня Ярослав проведе бій з чемпіоном Bellator 260 з Дугласом Лімою

    Боєць середньої вагової категорії Ярослав Амосов, на рахунку якого більше двох десятків перемог в октагоні, отримав титульний бій. 11 червня в рамках Bellator 260 «Динамо» українець проведе поєдинок з чемпіоном промоушена в напівсередній вазі Дугласом Лімою.

    Не так давно Bellator вперше оприлюднив свої рейтинги, і Амосов відразу потрапив на друге місце в напівсередньому дивізіоні. Пізніше рейтинги трохи змінили, і Ярослав його очолив, а також потрапив на 10-й рядок у Р4Р-рейтингу організації.

    Амосова ще називають «Українським Хабібом» через його ідеальний реорд. Він провів 25 поєдинків і в усіх переміг.

    Амосов є чотириразовим чемпіоном світу з бойового самбо, триразовим переможцем чемпіонатів Європи, заслужений майстер спорту. Чемпіон світу з MMA версії GEFC серед професіоналів.

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    Теги: ММА Ярослав Амосов
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