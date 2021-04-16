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    Росія обмежила судноплавство біля Криму. У ЄС аналізують ситуацію

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    Росія пішла на посилення ескалації у морі, а не лише на суходолі - Росія обмежила судноплавство біля Криму. У ЄС аналізують ситуацію
    Росія пішла на посилення ескалації у морі, а не лише на суходолі
    Фото pravda.com.ua

    Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки

    У Європейському Союзі взяли до уваги та аналізують ситуацію з обмеженням Росією на пів року свободи судноплавства в акваторії Чорного моря. Про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, повідомляє видання «Європейська правда».

    «Щодо оголошення Росії. Ми взяли його до уваги, ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Боррель обговорять це питання у понеділок на засіданні Ради закордонних справ. Усі аспекти цієї події будуть взяті до уваги», – сказав Стано.

    За його словами, після завершення обговорення міністрами ЄС матимемо чітку та широку позицію щодо цього питання.

    Стано нагадав, що ЄС є дуже чітким та твердим у своїй підтримці України, її суверенітету та територіальної цілісності.

    Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

    В МЗС України заявили, що такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

    Тим часом, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

    Американський чиновник, знайомий з планами Пентагону, заявив, що метою відправки кораблів у Чорне море не було послати Росії якийсь певний сигнал. Зазвичай ВМС США проводять по вісім-дев'ять таких переміщень на рік.

    Теги: МЗС ЄС Росія корабель
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