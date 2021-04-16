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    Росія перекинула до Криму підрозділ армії, яка воювала на Донбасі. Що відомо

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    Російські військові відпрацювали низку навчально-бойових задач на полігоні Опук у Криму - Росія перекинула до Криму підрозділ армії, яка воювала на Донбасі. Що відомо
    Російські військові відпрацювали низку навчально-бойових задач на полігоні Опук у Криму
    Фото з відкритих джерел

    У 2008 році підрозділ брав участь у війні проти Грузії в Осетії

    Росія перекинула до окупованого Криму підрозділи 58-ї армії Південного військового округу, яка брала участь у війні на Донбасі у 2014 році. Про це 15 квітня повідомила пресслужба Міноборони РФ.

    Зазначається, що військові відпрацювали низку навчально-бойових задач на полігоні Опук у Криму.

    «Офіцери на пункті бойового управління продемонстрували здатність розв’язання завдань вказаними підрозділами в складі тактичних груп у ході двостороннього тактичного навчання», – йдеться в повідомленні пресслужби.

    Пункти постійної дислокації частин і підрозділів 58-ї армії розміщені на території Північної Осетії та Владикавказі.

    Армія воювала в Другій російсько-чеченській війні 1999-2000 років та причетна до вбивств чеченських заручників у Бесламі. У 2008 році ці військові брали участь у війні проти Грузії в Осетії, а 2014 року воювали на Донбасі.

    Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України й на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

    Зазначимо, 30 березня Путін під час розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

    Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

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    Теги: Крим Росія окупанти Донбас США Міноборони армія Міноборони РФ військові окупація
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