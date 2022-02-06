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    Чемпіон світу з «Динамо» дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію»

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    Владислав Супряга вийшов на заміну і був замінений - Чемпіон світу з «Динамо» дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію»
    Владислав Супряга вийшов на заміну і був замінений
    фото: ФК Сампдорія

    Супряга вийшов на заміну, але згодом його повернули на лаву запасних

    Нападник Владислав Супряга, права на якого належать київському «Динамо», дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію», в яку він нещодавно перебрався на орендних правах. 22-річний футболіст вийшов на заміну в першому таймі замість травмованого Маноло Габб'ядіні на 36-й хвилині матчу з «Сассуоло». На той момент рахунок був 2:0 на користь команди українця, і тренер Марко Дзампаоло ризикнув кинути одесита в бій.

    На жаль, Супряга нічим себе проявити не зміг і вже на 58-й хвилині наставник «Сампдорії» повернув українця на лаву запасних. Замість Владислава на поле вийшов захисник Андреа Конті і, що цікаво, за кілька хвилин він збільшив перевагу господарів. Остаточний рахунок зустрічі – 4:0.

    «Сампдорія» здобула перемогу вперше майже за два місяці. Команда з Генуї набрала 23 очка і йде на 16 місці в турнірній таблиці, відірвавшись від зони вильоту на 5 очок.

    Владислав Супряга разом з молодіжною збірною виграв чемпіонат світу серед молоді.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Владислав Супряга ФК «Сампдорія»
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    Чемпіон світу з «Динамо» дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію»