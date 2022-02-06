Чемпіон світу з «Динамо» дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію»
Супряга вийшов на заміну, але згодом його повернули на лаву запасних
Нападник Владислав Супряга, права на якого належать київському «Динамо», дуже невдало дебютував за італійську «Сампдорію», в яку він нещодавно перебрався на орендних правах. 22-річний футболіст вийшов на заміну в першому таймі замість травмованого Маноло Габб'ядіні на 36-й хвилині матчу з «Сассуоло». На той момент рахунок був 2:0 на користь команди українця, і тренер Марко Дзампаоло ризикнув кинути одесита в бій.
На жаль, Супряга нічим себе проявити не зміг і вже на 58-й хвилині наставник «Сампдорії» повернув українця на лаву запасних. Замість Владислава на поле вийшов захисник Андреа Конті і, що цікаво, за кілька хвилин він збільшив перевагу господарів. Остаточний рахунок зустрічі – 4:0.
«Сампдорія» здобула перемогу вперше майже за два місяці. Команда з Генуї набрала 23 очка і йде на 16 місці в турнірній таблиці, відірвавшись від зони вильоту на 5 очок.
Владислав Супряга разом з молодіжною збірною виграв чемпіонат світу серед молоді.
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