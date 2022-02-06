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    Олімпіада-2022: який вигляд має медальний залік Ігор у Пекіні

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    В медальному заліку лідирує Норвегія - Олімпіада-2022: який вигляд має медальний залік Ігор у Пекіні
    В медальному заліку лідирує Норвегія
    фото з відкритих джерел

    Найуспішнішою олімпійською збірною поки що є норвезька

    На Олімпіаді в Пекіні за два дні розіграли 12 комплектів нагород. Медалі отримали представники 16 країн. України серед них, на жаль, немає. Принаймні поки що. А лідирує за кількістю здобутих медалей Норвегія. Її спортсмени здобули дві золоті і одну бронзову нагороду.

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    В другий день вперше в історії здобула «золото» Нова Зеландія.

    Шведська команда також має в скарбничці дві медалі найвищої проби, а її ковзаняр встановив олімпійський рекорд.

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    Теги: Олімпіада
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    Олімпіада-2022: який вигляд має медальний залік Ігор у Пекіні