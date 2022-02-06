Олімпіада-2022: який вигляд має медальний залік Ігор у Пекіні

Найуспішнішою олімпійською збірною поки що є норвезька

На Олімпіаді в Пекіні за два дні розіграли 12 комплектів нагород. Медалі отримали представники 16 країн. України серед них, на жаль, немає. Принаймні поки що. А лідирує за кількістю здобутих медалей Норвегія. Її спортсмени здобули дві золоті і одну бронзову нагороду.

В другий день вперше в історії здобула «золото» Нова Зеландія.

Шведська команда також має в скарбничці дві медалі найвищої проби, а її ковзаняр встановив олімпійський рекорд.