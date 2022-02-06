Збірна України після Росії поступилася Іспанії в матчі за «бронзу» Євро з футзалу

Українській команді не вистачило емоцій на гру за третє місце

Збірна України з футзалу задовольнилася четвертим місцем на чемпіонаті Європи з футзалу. В півфіналі з Росією наша команда витратила дуже багато емоцій, мала здобувати перемогу. Але не реалізувала пенальті й втратила нагоду зрівняти рахунок на останніх хвилинах.

Витративши багато сил на попередню гру, українські футзалісти не змогли нічого вдіяти з технічною Іспанією. В першому таймі йшла ще рівна боротьба, коли на два голи іспанців наші відповіли одним влучним ударом, а по перерві суперник забив двічі – 4:1.

Втім, четверте місце – це також дуже непоганий результат, адже з шести проведених матчів збірна України виграла лише два.

Тим часом росіяни поскаржилися в УЄФА на українських уболівальників, які під час півфінальної гри красиво співали пісеньку про Путіна.