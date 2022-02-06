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    Збірна України після Росії поступилася Іспанії в матчі за «бронзу» Євро з футзалу

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    Збірна України поступилася&nbsp; матчі за бронзові нагороди чемпіонату Європи - Збірна України після Росії поступилася Іспанії в матчі за «бронзу» Євро з футзалу
    Збірна України поступилася  матчі за бронзові нагороди чемпіонату Європи
    фото: УЄФА

    Українській команді не вистачило емоцій на гру за третє місце

    Збірна України з футзалу задовольнилася четвертим місцем на чемпіонаті Європи з футзалу. В півфіналі з Росією наша команда витратила дуже багато емоцій, мала здобувати перемогу. Але не реалізувала пенальті й втратила нагоду зрівняти рахунок на останніх хвилинах.

    Витративши багато сил на попередню гру, українські футзалісти не змогли нічого вдіяти з технічною Іспанією. В першому таймі йшла ще рівна боротьба, коли на два голи іспанців наші відповіли одним влучним ударом, а по перерві суперник забив двічі – 4:1.

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    Втім, четверте місце – це також дуже непоганий результат, адже з шести проведених матчів збірна України виграла лише два.

    Тим часом росіяни поскаржилися в УЄФА на українських уболівальників, які під час півфінальної гри красиво співали пісеньку про Путіна.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи футзал
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    Збірна України після Росії поступилася Іспанії в матчі за «бронзу» Євро з футзалу