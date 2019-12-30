Чемпіон світу з шахів заявив про вихід з національної федерації України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські гросмейстери націлені поставити Олександру Сулипі шах і мат

Скандал у шаховому королівстві триває - слідом за Ельяновим лави національної збірної хоче покинути Пономарьов

Триває конфліктна ситуація в Федерації шахів України. Слідом за переможцем Всесвітніх шахових олімпіад Павлом Ельяновим, оголосив про свою відмову представляти національну федерацію України ще один гросмейстер - наймолодший чемпіон світу в історії шахів Руслан Пономарьов.Відповідну заяву киянин поширив соціальних мережах:

-Схоже, що ФШУ ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. У такій ситуації нічого не залишається, як наслідувати приклад Павла Ельянова і покинути федерацію, - зазначив Пономарьов.

Обурення шахістів викликало призначення на пост голови ФШУ Олександра Сулипи. Тоді як більшість лідерів збірної України бачать на цій посаді Володимира Баклана. Оскільки думки провідних спортсменів не були враховані, провідні шахісти вирішили покинути лави федерації.