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Камерун заборонив футбольній збірній проводити матч проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Камерун заборонив футбольній збірній проводити матч проти Росії
Гра мала пройти в Москві 15 червня на стадіоні «Лужники»
фото з відкритих джерел

Національна команда Камеруну відмовилася від спарингу

Уряд Камеруну заборонив футбольній збірній проводити контрольний матч із Росією. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Гра мала пройти в Москві 15 червня на стадіоні «Лужники», проте зараз стало відомо про те, що національна команда Камеруну відмовилася від спарингу.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська збірна тепер проводить товариські матчі з командами Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Ірану та Іраку.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) показала логотип чемпіонату світу 2026 року.

Емблема поєднує у собі зображення кубка світу та рік проведення турніру.

Презентація відбулася на спеціальному заході у Лос-Анджелесі за участю легенд футболу та спеціальних гостей з Канади, Мексики та США. Головними дійовими особами стали президент ФІФА Джанні Інфантіно та дворазовий переможець чемпіонату світу зі збірною Бразилії Роналдо.

До слова, Бразильський футбольний клуб «Бател» змінив назву на «Маріуполь».

Згідно з повідомленням, відтепер клуб виступатиме у формі та під назвою «Маріуполь», поки справжній ФК «Маріуполь» не повернеться додому.

Теги: навколофутбол спорт росія

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