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Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках
фото: соцмережі

Байдусов неодноразово незаконно їздив до анексованого Криму

Російські чемпіони світу з греко-римської боротьби з літерами Z на футболках провели майстер-клас для дітей. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Як зазначається, чемпіон світу Артем Сурков та переможець юніорського чемпіонату світу Євген Байдусов в місті Бор засвітилися з російською окупаційною символікою.

Варто зазначити, що Байдусов також неодноразово незаконно їздив до анексованого Криму, а Сурков в минулому році також брав участь в пропагандистському заході на підтримку війни в одній з російських шкіл.

Тим часом, російські олімпійські чемпіонів із тхеквондо, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку. 

Зазначимо, Храмцов висловлював свою підтримку диктатору Володимиру Путіну, а також використовував літеру Z у дописах.

Теги: тхеквондо спорт

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