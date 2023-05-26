Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках

Байдусов неодноразово незаконно їздив до анексованого Криму

Російські чемпіони світу з греко-римської боротьби з літерами Z на футболках провели майстер-клас для дітей. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

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Як зазначається, чемпіон світу Артем Сурков та переможець юніорського чемпіонату світу Євген Байдусов в місті Бор засвітилися з російською окупаційною символікою.

Варто зазначити, що Байдусов також неодноразово незаконно їздив до анексованого Криму, а Сурков в минулому році також брав участь в пропагандистському заході на підтримку війни в одній з російських шкіл.

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Тим часом, російські олімпійські чемпіонів із тхеквондо, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку.

Зазначимо, Храмцов висловлював свою підтримку диктатору Володимиру Путіну, а також використовував літеру Z у дописах.