Чемпіон WBC Вайлдер люто нокаутував Брізіла у першому раунді (відео)



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Діонтей Вайлдер знищив чергового опоонента Instagram Діонтея Вайлдера

Діонтей стримав обіцянку і зніс суперника з рингу

Алабамський супертяж (понад 90,7 кг) Діонтей «The Bronze Bomber» Вайлдер (41-0-1, 40 KO) на рингу Barclays Center у Брукліні (штат Нью-Йорк, США) вдев'яте успішно захистив звання чемпіона світу за версією WBC, очікувано нокаутувавши обов'язкового претендента Домініка «Trouble» Брізіла (20 2, 18 KO) з Каліфорнії. Причому зробив свою справу швидко.

Поєдинок американських супертяжів почався з обережних джебів, але Вайлдер незабаром почав запускати праві прямі.

Після першого пропущеного Брізіл лише похитав головою, мовляв, не страшно. Однак черговий удар справа підігнув йому ноги, після чого Діонтей тут же накинувся, загнав у куток, де спробував сумбурно добити.

Поки чемпіон розмахував кулаками, Домінік раптово двічі відмахнувся правою - і двічі влучив, відігнавши суперника.

Великої вигоди з цього претендент все-таки не зробив: через кілька секунд Вайлдер раптово з середньої дистанції вистрілив прямим ударом - знову справа! - на місці зваливши Брізіла на спину.

Домінік якимось чином встав на ноги до кінця рахунку, проте рефері зі своїх міркувань дав відмашку - бій завершено, нокаут у першому раунді.

Джерело: vringe.com