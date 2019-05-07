Боєць, який завдав Володимирові Кличку першої за 11 років поразки, вирішив завершити кар'єру



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Епатажний Тайсон Ф'юрі втратив здобуті у бою з Кличком титули через позитивний допінг-тест Boxing Scene

Правда, перед остаточним фіналом Тайсон Ф'юрі збирається ще провести кілька поєдинків

Екс-чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що може завершити кар'єру в 2019 році. Але перед цим британець планує до кінця року провести три поєдинки.

«Я прийняв рішення виступати цьогоріч якомога частіше. Планую провести три бої, а потім з мене вистачить», - наводить слова Ф'юрі Boxing Scene.

Нагадаємо, 15 червня в Лас-Веґасі (США) Ф'юрі проведе поєдинок з німцем Томом Шварцом. Потім британець вийде в ринг 28 вересня. Правда, місце проведення цього поєдинку і опонент поки що невідомі.

«Бій з Шварцом - то вам не якийсь звичайний захист. Це поєдинок проти голодного лева, який збирається мене нокаутувати. У нього 16 нокаутів у 24 боях. Він дуже хороший боксер», - заявив Тайсон.

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