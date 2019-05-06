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    Став відомий гонорар Усика за бій із Карлосом Такамом

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    Олександр Усик і Карлос Такам вже знають, скільки отримають за свій бій - Став відомий гонорар Усика за бій із Карлосом Такамом
    Олександр Усик і Карлос Такам вже знають, скільки отримають за свій бій
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    Камерунець отримає трохи менше

    Гонорар колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з України в дебютному поєдинку в суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама складе понад мільйон доларів. Такам за цей бій заробить 800 тисяч доларів.

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    Нагадаємо, бій Усик - Такам відбудеться 25 травня в американському Оксон-Гіллі.

    У разі перемоги над Такамом в українця вимальовуються прекрасні перспективи на вигідніші в спортивному і комерційному планах поєдинки.

    Якщо складуться всі пазли, вже восени Усик може провести бій з домінантним чемпіоном гевівейту британцем Ентоні Джошуа. В такому меґафайті гонорар Олександра буде вищим на порядок, а на кону бою можуть стояти відразу чотири чемпіонські титули Джошуа - WBA, IBF, WBO і IBO.

    В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом британця Тоні Беллью і захистив всі свої титули, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід у суперважку вагу.

    38-річний Такам у своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Ґаші, а до того програв британцям Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

     Читайте також: Екс-суперник Кличка назвав Усика майбутнім жахом надважкої ваги

    Джерело: Sportarena.com

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    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Карлос Такам
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