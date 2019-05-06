Став відомий гонорар Усика за бій із Карлосом Такамом



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Олександр Усик і Карлос Такам вже знають, скільки отримають за свій бій Офіша із соцмереж

Камерунець отримає трохи менше

Гонорар колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з України в дебютному поєдинку в суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама складе понад мільйон доларів. Такам за цей бій заробить 800 тисяч доларів.

Нагадаємо, бій Усик - Такам відбудеться 25 травня в американському Оксон-Гіллі.

У разі перемоги над Такамом в українця вимальовуються прекрасні перспективи на вигідніші в спортивному і комерційному планах поєдинки.

Якщо складуться всі пазли, вже восени Усик може провести бій з домінантним чемпіоном гевівейту британцем Ентоні Джошуа. В такому меґафайті гонорар Олександра буде вищим на порядок, а на кону бою можуть стояти відразу чотири чемпіонські титули Джошуа - WBA, IBF, WBO і IBO.

В останньому бою Олександр Усик переміг нокаутом британця Тоні Беллью і захистив всі свої титули, однак пізніше сам відмовився від пояса чемпіона за версією WBA через перехід у суперважку вагу.

38-річний Такам у своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Ґаші, а до того програв британцям Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

Джерело: Sportarena.com