Чемпіона світу з важкої атлетики нокаутував тракторист (відео)

Сутичку зняли на відео перехожі

У Виноградові Закарпатської області чемпіона світу з важкої атлетики Михайла Гала нокаутував звичайний тракторист. Про інцидент повідомляється у телеграм каналі «Закарпаття/Війна/Новини».

«Через хамовиту поведінку закарпатського спортсмена Михайла Гала на автодорозі у Виноградові трапилася сутичка. У ході конфлікту з місцевим трактористом відомий рекордсмен у світі важкої атлетики не витримав удару роботяги та впав», – йдеться в дописі.

Сутичку зняли перехожі, що стали свідками інциденту.

Зазначимо, що Михайло Гал став чемпіоном Європи з важкої атлетики серед майстрів M50, в категорії 109 кг у липні 2021 року. Раніше, у 2020 році Гал спробував себе на місцевих виборах у виноградівській команді Слуг народу, але депутатом так і не став.

До слова, вчора, 19 липня, Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США.



