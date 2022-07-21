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    Новини

    Чемпіона світу з важкої атлетики нокаутував тракторист (відео)

    Чемпіона світу з важкої атлетики нокаутував тракторист (відео)
    скрін з відео

    Сутичку зняли на відео перехожі

    У Виноградові Закарпатської області чемпіона світу з важкої атлетики Михайла Гала нокаутував звичайний тракторист. Про інцидент повідомляється у телеграм каналі «Закарпаття/Війна/Новини».

    «Через хамовиту поведінку закарпатського спортсмена Михайла Гала на автодорозі у Виноградові трапилася сутичка. У ході конфлікту з місцевим трактористом відомий рекордсмен у світі важкої атлетики не витримав удару роботяги та впав», – йдеться в дописі.

    Сутичку зняли перехожі, що стали свідками інциденту.

    Зазначимо, що Михайло Гал став чемпіоном Європи з важкої атлетики серед майстрів M50, в категорії 109 кг у липні 2021 року. Раніше, у 2020 році Гал спробував себе на місцевих виборах у виноградівській команді Слуг народу, але депутатом так і не став.

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    До слова, вчора, 19 липня, Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США.

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    Теги: Закарпаття важка атлетика
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    Чемпіона світу з важкої атлетики нокаутував тракторист (відео)