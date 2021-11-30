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    У США застрелили чемпіона світу з легкої атлетики

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    Еміт Кінг був рекордсменом світу в естафеті - У США застрелили чемпіона світу з легкої атлетики
    Еміт Кінг був рекордсменом світу в естафеті
    фото з відкритих джерел

    Еміт Кінг загинув у перестрілці в місті Бессемер

    Чемпіон світу 1983 року в естафеті та бронзовий призер в особистих змаганнях Еміт Кінг загинув у перестрілці в американському місті Бессемер. Як повідомляє AL.com, у 62-річного Кінга виник конфлікт з одним зі своїх знайомих, після чого обидва чоловіки взялися за зброю та відкрили вогонь. Кінг помер у лікарні, а другий учасник конфлікту – на місці події.

    Кінг – бронзовий призер чемпіонату світу 1983 року в бігу на 100 метрів. Також він був у заявці збірної на США на Олімпійські ігри 1984 та 1988 років, але у змаганнях участі не брав.

    Еміт Кінг – другий ліворуч
    Еміт Кінг – другий ліворуч

    В естафеті 4х100 метрів Кінг став переможцем – команда тоді встановила світовий рекорд 37,86 секунди.

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    Теги: США чемпіонат світу легка атлетика
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    У США застрелили чемпіона світу з легкої атлетики