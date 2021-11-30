У США застрелили чемпіона світу з легкої атлетики

Еміт Кінг загинув у перестрілці в місті Бессемер

Чемпіон світу 1983 року в естафеті та бронзовий призер в особистих змаганнях Еміт Кінг загинув у перестрілці в американському місті Бессемер. Як повідомляє AL.com, у 62-річного Кінга виник конфлікт з одним зі своїх знайомих, після чого обидва чоловіки взялися за зброю та відкрили вогонь. Кінг помер у лікарні, а другий учасник конфлікту – на місці події.

Кінг – бронзовий призер чемпіонату світу 1983 року в бігу на 100 метрів. Також він був у заявці збірної на США на Олімпійські ігри 1984 та 1988 років, але у змаганнях участі не брав.

Еміт Кінг – другий ліворуч

В естафеті 4х100 метрів Кінг став переможцем – команда тоді встановила світовий рекорд 37,86 секунди.