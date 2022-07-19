Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США

Змагання проходили у місті Юджин (штат Орегон)

Україна завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у США. Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Проценко дебютант фіналів Чемпіонатів світу Проценко в змаганнях стрибків у висоту. Найкраща спроба для Андрія – 2.33 м.

Зазначимо, 18 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) у четвертий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики було розіграно 5 комплектів нагород – чоловічі стрибки у висоту, жіночий марафон, потрійний стрибок у жінок, 3000 м із перешкодами в чоловіків і 1500 м у жінок.

На змаганнях знаходяться одразу два представники від України – Марина Бех-Романчук в фіналі з потрійного стрибка, а Андрій Проценко в фіналі стрибків у висоту.

Нагадаємо, 17 липня у Франції завершився чемпіонат світу з шахів для шахістів, які мають проблеми із зором. Переможницею турніру стала українська шахістка Любов Жильцова-Лисенко. Українка завершила турнір на першому місці із результатом 8,5 очок (із 9 можливих).

Разом з тим, українська шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість серед дітей до 18 років, де була майже удвічі молодшою за більшість учасників.



