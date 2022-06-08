Міністр спорту пояснив, чому треба відновити змагання під час війни

Внутрішні спортивні змагання в Україні були призупинені через безпекові питання

Щоб брати участь у міжнародних змаганнях, українським спортсменам необхідно проводити внутрішні українські змагання. Адже на внутрішніх змаганнях вони чесно виборюватимуть собі місця у збірних командах. Про це сказав міністр спорту Вадим Гутцайт в інтерв’ю «Главкому».

«Очевидно, що наша країна зараз в умовах війни, і певні ризики є і будуть до її завершення. Водночас наші спортсмени залишаються членами Міжнародного спортивного руху, продовжують тренуватися і брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Але для того, щоб вони їхали на ці змагання, потрібно, аби вони брали участь у внутрішніх українських змаганнях, де б чесно виборювали собі місця у збірних командах. Тому ми й прийняли рішення щодо проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд і проведення всеукраїнських змагань. Це створить оптимальні умови для підготовки», – пояснив міністр.

Гутцайт зауважив, що у низці областей України зараз відносно безпечно, тож буде обговорюватися можливість відновлення спортивних змагань.

«Щодо безпеки, то бачимо, що стало трохи спокійніше в деяких областях. І ми будемо радитись з федераціями, з місцевими військово-цивільними адміністраціями, бо вони будуть приймати кінцеве рішення, як проводити ці змагання без глядачів. Без такої згоди ми не зможемо їх проводити. Ми ж розуміємо, що в областях, де у нас немає бойових дій, відносно спокійно. Головне, аби не було глядачів, а поруч розташовувалось бомбосховище на випадок тривоги», – сказав він.

Міністр також поки не має відповіді на запитання, як відбуватиметься спортивний матч у разі оголошення повітряної тривоги. Адже тривога може тривати годинами.

«Будемо дивитися, як все відбуватиметься. Головне – аби ми запустили спортивний рух», – наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство молоді та спорту України уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії дозволило проводити спортивні змагання.

Згідно з новою постановою Мінспорту, було дозволено проведення всеукраїнських спортивних змагань на окремих територіях задля створення «оптимальних умов» для підготовки спортсменів національної збірної до міжнародних стартів. Також є низка умов для проведення спортивних змагань.