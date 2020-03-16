Чемпіонат Іспаніі з футболу не будуть догравати



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Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас налаштований рішуче AS

Все йде до того, що сезон у Прімері не буде продовжено

Саме до такого варіанту схиляється президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, про що й повідомив загал в інетрв’ю виданню AS.

«На вихідних я спілкувався з європейськими організаціями та президентами іспанських клубів по телефону і по відеоконференції - нам необхідно координуватися перед дуже важливою тижнем. Поки все йде до того, що ми закінчимо сезон і не станемо його догравати. На цьому тижні в Європі можуть бути прийняті важливі рішення. Я спілкуюся з президентами італійської, німецької та інших ліг. Ми працюємо над вирішенням проблеми. Коронавірус - питання здоров'я, для цього є лікарі. А ми вирішуємо економічне питання, який виникне незабаром. У цьому сезоні залишилося зіграти 25 відсотків матчів, і тоді доведеться повністю переглянути бюджет», - заявив Тебас.

Нагадаємо, що коронавірус, що спричиняє пневмонію COVID-19, виявили у гравця баскетбольної команди мадридського «Реалу» Трея Томкінса, оскільки баскетболісти та футболісти мають спільну базу - було прийнято рішення ізолювати усіх.

Також повідомляється, що інфіковані п’ять гравців «Валенсії», зокрема Ієзекіїль Гарай та Ільякім Мангаля.

Спочатку сезон в Прімері хотіли зупинити до квітня, але ситуація з пандемією не дасть так швидко повернутись у гру. На даний момент у Прімері лідирує «Барселона», яка випереджає на два очки «Реал», який виграв у каталонців сезонну серію.