Прийдешні два тури в Прімері пройдуть без глядачів



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Влада в Іспанії прийняла соломонове рішення у зв’язку з епідемією китайського коронавірусу

Влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох наступних турів Прімери та Сегунди без уболівальників.

У такий спосіб чиновники хочуть зарадити поширенню коронавірусу COVID-19.

За два тури режим матчів без уболівальників може бути продовжений на більш тривалий час.

Не виключено, що в разі погіршення ситуації Іспанія візьме приклад з Італії, де усі спортивні змагання не проводитимуться як мінімум до 3 квітня.

Для клубів це н лише фінансові збитки, але й унікальний досвід. Так лідер Прімери «Барселона» раніше тільки раз у своїй історії грала за пустих трибун (в 2017 через масові заворушення місцевих сепаратистів у Каталонії), а зараз таких матчів буде аж два на тиждень – в Лізі Чемпіонів з «Наполі» та наступної суботи в гостях у «Мальорки».

Наразі в Іспанії офіційно зафіксовано 1231 хворих на коронавірус, 30 летальних випадків та 32 людини, що вилікувались від небезпечної хвороби.