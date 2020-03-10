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    Прийдешні два тури в Прімері пройдуть без глядачів

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    <p><span>Порожній &laquo;Камп Ноу&raquo; - те ще видовище<o:p></o:p></span></p> - Прийдешні два тури в Прімері пройдуть без глядачів

    Порожній «Камп Ноу» - те ще видовище

    Ла Ліга

    Влада в Іспанії прийняла соломонове рішення у зв’язку з епідемією китайського коронавірусу

    Влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох наступних турів Прімери та Сегунди без уболівальників.

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    У такий спосіб чиновники хочуть зарадити поширенню коронавірусу COVID-19.

    За два тури режим матчів без уболівальників може бути продовжений на більш тривалий час.

    Не виключено, що в разі погіршення ситуації Іспанія візьме приклад з Італії, де усі спортивні змагання не проводитимуться як мінімум до 3 квітня.

    Для клубів це н лише фінансові збитки, але й унікальний досвід. Так лідер Прімери «Барселона» раніше тільки раз у своїй історії грала за пустих трибун (в 2017 через масові заворушення місцевих сепаратистів у Каталонії), а зараз таких матчів буде аж два на тиждень – в Лізі Чемпіонів з «Наполі» та наступної суботи в гостях у «Мальорки».

    Наразі в Іспанії офіційно зафіксовано 1231 хворих на коронавірус, 30 летальних випадків та 32 людини, що вилікувались від небезпечної хвороби.

    ФК Барселона Прімера коронавірус
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