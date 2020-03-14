В Іспанії оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових



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В Іспанії оголосили надзвичайний стан через коронавірус Фото: АР

Карантин триватиме два тижні

У п'ятницю, 13 березня, в Іспанії повідомили про оголошення надзвичайного стану через різкий спалах коронавірусної інфекції.

Він почне діяти з суботи, 14 березня, та триватиме два тижні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

За словами посадовця, Іспанія «задіє всі свої ресурси», зокрема військовослужбовців, для стримування поширення вірусу.

«Це - екстрена ситуація, яка зачіпає життя та здоров'я кожного. Уряд захищатиме своїх громадян», - наголосив Санчес.

Режим надзвичайного стану дасть змогу уряду Іспанії обмежити пересування всередині країни, а також запроваджувати інші заходи. Які саме - поки не повідомляється.

Відомо, що у Мадриді всі школи та університети вже закрили на двотижневий карантин. Пізніше такі ж заходи запровадять в усій країні.

Загалом від початку спалаху коронавірусу в Іспанії недугу підхопили понад п'ять тисяч людей. Від інфекції загинули 133 пацієнти.

Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.