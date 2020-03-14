В Іспанії оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових
Карантин триватиме два тижніУ п'ятницю, 13 березня, в Іспанії повідомили про оголошення надзвичайного стану через різкий спалах коронавірусної інфекції.
Він почне діяти з суботи, 14 березня, та триватиме два тижні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.
За словами посадовця, Іспанія «задіє всі свої ресурси», зокрема військовослужбовців, для стримування поширення вірусу.
«Це - екстрена ситуація, яка зачіпає життя та здоров'я кожного. Уряд захищатиме своїх громадян», - наголосив Санчес.
Режим надзвичайного стану дасть змогу уряду Іспанії обмежити пересування всередині країни, а також запроваджувати інші заходи. Які саме - поки не повідомляється.
Відомо, що у Мадриді всі школи та університети вже закрили на двотижневий карантин. Пізніше такі ж заходи запровадять в усій країні.
Загалом від початку спалаху коронавірусу в Іспанії недугу підхопили понад п'ять тисяч людей. Від інфекції загинули 133 пацієнти.
Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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