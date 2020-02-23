  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Реал» віддає лідерство «Барселоні» напередодні Ель Класіко

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Народження нового зіркового дуету нападників - «Реал» віддає лідерство «Барселоні» напередодні Ель Класіко
    Народження нового зіркового дуету нападників

    25 тур Примери приніс зміну лідера

    У суботу, 22 лютого, у чемпіонаті іспанії відбулись матчі 25 того туру. Вони принесли зміни у верхній частині турнірною таблиці.

    Матчі суботи показали дивну закономірність - у всіх перемогли господарі й жодного голу не забили гості.

    Першою грала «Барселона». Земляки з «Ейбару» достойної опозиції не склали й були жорстоко биті - одразу чотири голи (каре) забив Ліонель Мессі, а екстрановачок каталонців Родрік Брейтвейт відзначився пасом, чим довів, що конфуз на презентації вже у минулому.

    Барселона - Ейбар 5:0 - огляд матчу
    Автор: Ла Ліга

    Перемога «Барселони» вивела її в лідери, але слово було за «Реалом». Суперником команди Зідана був «Леванте». Легкої прогулянки до Валенсії не вийшло - «Кажани» цього сезону вже перемагали «Барселону», тому знали, що треба робить.

    Весь перший тайм «Реал» атакував - робив це красиво й дового, але забити мадридці не могли - не вистачало останнього удару. «Леванте» ж сподівався на рідкі контратаки

    Те саме було й у другому таймі.

    На 79-й хвилині порушив баланс капітан і лідер валенсійців Хосе Моралес. Він блискавкою промчав по лівому флангу, приспав увагу захисників і Тібо Куртуа й несподівано (це дійсно так) невідпорно пробив у ближній верхній кут ворот мадридців - 1:0.

    У «Реалу» ще лишався час врятувати матч, але останній удар став непереборною проблемою навіть для Серхіо Рамоса, що вж казати про Каріма Бензема, який згадав часи кількарічної давнини, коли не міг влучити у порожні ворота.

    Леванте - Реал 1:0 - огляд матчу
    Автор: Ла Ліга

    Поразка лишила «Реал» на другій позиціїї - там він залишітя як мінімум до 1 березня, коли на «Сант’яго Бернабеу» приїде «Барселона» й відбудеться найголовніший матч клубного футбольного сезону - Ель Класіко.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона Ель Класіко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ