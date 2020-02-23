«Реал» віддає лідерство «Барселоні» напередодні Ель Класіко

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25 тур Примери приніс зміну лідера

У суботу, 22 лютого, у чемпіонаті іспанії відбулись матчі 25 того туру. Вони принесли зміни у верхній частині турнірною таблиці.

Матчі суботи показали дивну закономірність - у всіх перемогли господарі й жодного голу не забили гості.

Першою грала «Барселона». Земляки з «Ейбару» достойної опозиції не склали й були жорстоко биті - одразу чотири голи (каре) забив Ліонель Мессі, а екстрановачок каталонців Родрік Брейтвейт відзначився пасом, чим довів, що конфуз на презентації вже у минулому.

Барселона - Ейбар 5:0 - огляд матчу Автор: Ла Ліга

Перемога «Барселони» вивела її в лідери, але слово було за «Реалом». Суперником команди Зідана був «Леванте». Легкої прогулянки до Валенсії не вийшло - «Кажани» цього сезону вже перемагали «Барселону», тому знали, що треба робить.

Весь перший тайм «Реал» атакував - робив це красиво й дового, але забити мадридці не могли - не вистачало останнього удару. «Леванте» ж сподівався на рідкі контратаки

Те саме було й у другому таймі.

На 79-й хвилині порушив баланс капітан і лідер валенсійців Хосе Моралес. Він блискавкою промчав по лівому флангу, приспав увагу захисників і Тібо Куртуа й несподівано (це дійсно так) невідпорно пробив у ближній верхній кут ворот мадридців - 1:0.

У «Реалу» ще лишався час врятувати матч, але останній удар став непереборною проблемою навіть для Серхіо Рамоса, що вж казати про Каріма Бензема, який згадав часи кількарічної давнини, коли не міг влучити у порожні ворота.

Леванте - Реал 1:0 - огляд матчу Автор: Ла Ліга

Поразка лишила «Реал» на другій позиціїї - там він залишітя як мінімум до 1 березня, коли на «Сант’яго Бернабеу» приїде «Барселона» й відбудеться найголовніший матч клубного футбольного сезону - Ель Класіко.