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Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання
У змаганнях спортивних пар 16-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта стали бронзовими призерами
НОК України

Нагорода стала першою за останні вісім років на чемпіонатах світу з фігурного катання для України

На юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, що відбувається у канадському місті Калгарі збірна України виборола медаль. Про це повідомили в пресслужбі НОК України.

Зазначається, що у змаганнях спортивних пар 16-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта стали бронзовими призерами. У цій дисципліні Україна не була на п’єдесталі пошани на чемпіонатах світу з далекого 2000 року.

Крім того, нагорода стала першою за останні вісім років на чемпіонатах світу з фігурного катання для нашої країни.

Результати юніорського чемпіонату світу-2023:

  • Софія Барам/Даніель Тюменцев (США) – 183.47 бала
  • Анастасія Голубєва/Гектор Джотопулос Мур (Австралія) – 170.36 бали
  • Віолетта Сєрова/Іван Хобта (Україна) – 159.39

Раніше повідомлялося, що український гімнаст Ілля Ковтун, якому нещодавно заборонили тренуватися у футболці з написом «Зупиніть війну», став переможцем першого у сезоні етапу Кубка світу, що проходить у німецькому Котбусі (Німеччина).

Теги: спорт фігурне катання Україна

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