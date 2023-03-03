Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання
Нагорода стала першою за останні вісім років на чемпіонатах світу з фігурного катання для України
На юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, що відбувається у канадському місті Калгарі збірна України виборола медаль. Про це повідомили в пресслужбі НОК України.
Зазначається, що у змаганнях спортивних пар 16-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта стали бронзовими призерами. У цій дисципліні Україна не була на п’єдесталі пошани на чемпіонатах світу з далекого 2000 року.
Крім того, нагорода стала першою за останні вісім років на чемпіонатах світу з фігурного катання для нашої країни.
Результати юніорського чемпіонату світу-2023:
- Софія Барам/Даніель Тюменцев (США) – 183.47 бала
- Анастасія Голубєва/Гектор Джотопулос Мур (Австралія) – 170.36 бали
- Віолетта Сєрова/Іван Хобта (Україна) – 159.39
Раніше повідомлялося, що український гімнаст Ілля Ковтун, якому нещодавно заборонили тренуватися у футболці з написом «Зупиніть війну», став переможцем першого у сезоні етапу Кубка світу, що проходить у німецькому Котбусі (Німеччина).
Коментарі — 0