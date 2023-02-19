Україна вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на Чемпіонаті світу з біатлону

Найкращим результатом України на Чемпіонаті світу стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті

У жіночій естафеті Україна показала найгірший результат в історії – 14-те місце

Збірна України з біатлону вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на чемпіонаті світу.

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Найкращим результатом України стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті.

Серед жіночої команди найкращий результат показала Юлія Джима – 14-те місце в гонці переслідування.

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Україна мала 15 фінішів у заліковій зоні в особистих гонках. Лише три з них – у жіночих змаганнях.

У жіночій естафеті Україна показала найгірший результат в історії – 14-те місце.

Медальний залік виграла Норвегія.

Чемпіонат світу з біатлону-2023

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Обергоф, Німеччина

Медальний залік (золото – срібло – бронза)