Україна вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на Чемпіонаті світу з біатлону
У жіночій естафеті Україна показала найгірший результат в історії – 14-те місце
Збірна України з біатлону вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на чемпіонаті світу.
Найкращим результатом України стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті.
Серед жіночої команди найкращий результат показала Юлія Джима – 14-те місце в гонці переслідування.
Україна мала 15 фінішів у заліковій зоні в особистих гонках. Лише три з них – у жіночих змаганнях.
У жіночій естафеті Україна показала найгірший результат в історії – 14-те місце.
Медальний залік виграла Норвегія.
Чемпіонат світу з біатлону-2023
Обергоф, Німеччина
Медальний залік (золото – срібло – бронза)
- Норвегія – 5-5-3 (13)
- Швеція – 3-3-5 (11)
- Франція – 2-0-2 (4)
- Німеччина – 1-2-0 (3)
- Італія – 1-1-2 (4)
- Австрія – 0-1-0 (1)
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