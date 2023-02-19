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Україна вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на Чемпіонаті світу з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на Чемпіонаті світу з біатлону
Найкращим результатом України на Чемпіонаті світу стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті
фото: Dmytro Yevenko/biathlon.com.ua

У жіночій естафеті Україна показала найгірший результат в історії – 14-те місце

Збірна України з біатлону вперше з 2009 року не завоювала жодної медалі на чемпіонаті світу.

Найкращим результатом України стало п’яте місце Дмитра Підручного в спринті.

Серед жіночої команди найкращий результат показала Юлія Джима – 14-те місце в гонці переслідування.

Україна мала 15 фінішів у заліковій зоні в особистих гонках. Лише три з них – у жіночих змаганнях.

У жіночій естафеті Україна показала найгірший результат в історії – 14-те місце.

Медальний залік виграла Норвегія.

Чемпіонат світу з біатлону-2023

Обергоф, Німеччина

Медальний залік (золото – срібло – бронза)

  1. Норвегія – 5-5-3 (13)
  2. Швеція – 3-3-5 (11)
  3. Франція – 2-0-2 (4)
  4. Німеччина – 1-2-0 (3)
  5. Італія – 1-1-2 (4)
  6. Австрія – 0-1-0 (1)
Джерело
Теги: біатлон чемпіонат світу Збірна України Юлія Джима Дмитро Підручний

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