Чемпіонат світу з футболу. Кваліфікація. Результати 6-го туру

Польща врятувалася в матчі з Англією з доданий час

В європейській зоні завершилася вереснева програма відбірних матчів до Катару-2022

8 вересня, в середу, завершилася ігрова програма 6-го туру європейської кваліфікації чемпіонату світу, фінальна частина якого пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Практично забезпечила собі перемогу в групі збірна Бельгії. Навряд чи втратить шанс потрапити в Катар збірна Данії, яка в шести матчах не пропустила жодного м’яча. Напевно, збережуть лідерство й команди Франції, Німеччини, Італії та Англії.

Група В

Косово – Іспанія – 0:2 (Форнальс, 32, Торрес, 90).

Греція – Швеція – 2:1 (Бакасетас, 62, Павлідіс, 78 – Куайсон, 80).

Група С

Італія – Литва – 5:0 (Кін, 11, 29, Уткус, 14, у свої ворота, Распадорі, 24, Ді Лоренцо, 54).

Північна Ірландія – Швейцарія – 0:0. На 33-й хвилині Сеферович (Швейцарія) не реалізував пенальті.

Група Е

Білорусь – Бельгія – 0:1 (Прат, 33).

Уельс – Естонія – 0:0.

Група I

Польща – Англія – 1:1 (Шиманський, 90+2 – Кейн, 72).

Угорщина – Андорра – 2:1 (Салай, 9, Ботка, 18 – Льйовера, 82).

Албанія – Сан-Марино – 5:0 (Манай, 32, Лачі, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуні, 80).

Група J

Ісландія – Німеччина – 0:4 (Гнабрі, 4, Рюдігер, 24, Сане, 56, Вернер, 89).

Північна Македонія – Румунія – 0:0.

Вірменія – Ліхтенштейн – 1:1 (Мхітарян, 45+5, з пенальті – Фрік, 80).