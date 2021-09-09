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    Чемпіонат світу з футболу. Кваліфікація. Результати 6-го туру

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    Польща врятувалася в матчі з Англією з доданий час - Чемпіонат світу з футболу. Кваліфікація. Результати 6-го туру
    Польща врятувалася в матчі з Англією з доданий час
    Фото з відкритих джерел

    В європейській зоні завершилася вереснева програма відбірних матчів до Катару-2022

    8 вересня, в середу, завершилася ігрова програма 6-го туру європейської кваліфікації чемпіонату світу, фінальна частина якого пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

    Практично забезпечила собі перемогу в групі збірна Бельгії. Навряд чи втратить шанс потрапити в Катар збірна Данії, яка в шести матчах не пропустила жодного м’яча. Напевно, збережуть лідерство й команди Франції, Німеччини, Італії та Англії.

    Група В

    Косово – Іспанія – 0:2 (Форнальс, 32, Торрес, 90).

    Греція – Швеція – 2:1 (Бакасетас, 62, Павлідіс, 78 – Куайсон, 80).

    Група С

    Італія – Литва – 5:0 (Кін, 11, 29, Уткус, 14, у свої ворота, Распадорі, 24, Ді Лоренцо, 54).

    Північна Ірландія – Швейцарія – 0:0. На 33-й хвилині Сеферович (Швейцарія) не реалізував пенальті.

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    Група Е

    Білорусь – Бельгія – 0:1 (Прат, 33).

    Уельс – Естонія – 0:0.

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    Група I

    Польща – Англія – 1:1 (Шиманський, 90+2 – Кейн, 72).

    Угорщина – Андорра – 2:1 (Салай, 9, Ботка, 18 – Льйовера, 82).

    Албанія – Сан-Марино – 5:0 (Манай, 32, Лачі, 58, Броха, 61, Хюсай, 68, Узуні, 80).

    Група J

    Ісландія – Німеччина – 0:4 (Гнабрі, 4, Рюдігер, 24, Сане, 56, Вернер, 89).

    Північна Македонія – Румунія – 0:0.

    Вірменія – Ліхтенштейн – 1:1 (Мхітарян, 45+5, з пенальті – Фрік, 80).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Чемпіонат світу з футболу. Кваліфікація. Результати 6-го туру