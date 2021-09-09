Тренер збірної Петраков розповів про негативні емоції після матчу з Чехією

Наставник національної футбольної команди не розуміє, чому втрачаємо перемоги

Нічия в товариському матчі проти збірної Чехії стала третьою для збірної України під керівництвом в.о. головного тренера Олександра Петракова. Команда не поступається, але й не може перемогти. В Пльзені, як і в Казахстані, м’яч у наші ворота влетів за кілька секунд до фінального свистка. В підсумку – 1:1.

«Емоції негативні. Ми грали з учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Проти нас вийшов основний склад збірної Чехії. Я ж зробив ротацію, – розповів після гри Петраков. – Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця. Поговорили з хлопцями після матчу, я був трохи емоційним. У нас попереду дуже важливий поєдинок у Гельсінкі. Одна помилка – і все. Там уже внічию грати не можна. Я дуже хотів перемогти, але не вистачило 20-ти секунд.

Попереду в хлопців Ліга чемпіонів, стільки матчів. Я ще можу визначитися, хто буде готовий до матчу з Фінляндією 9 жовтня. Це й травми, і все що завгодно. Зараз список гравців став трохи більшим, ніж раніше. Буде дуже сильна конкуренція. Не може бути такого, щоб на одну позицію був тільки один гравець. Багато дебютантів, нехай грають.

Ми зберемося 3–4 жовтня, у нас буде кілька днів на підготовку. Після матчу в Гельсінкі відразу ж летимо до Львова. У Фінляндії нас влаштовує тільки перемога».

У відбірному турнірі чемпіонату світу збірна України в своїй групі йде на другому місці. У нас, як і у Фінляндії, 5 очок. Аби втримати позицію, треба перемагати не тільки в Гельсінкі, а й, бажано, двічі взяти гору над Боснією і Герцеговиною.