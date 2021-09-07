Найкращий футболіст минулого століття почувається нормально

Триразовий чемпіон світу з футболу бразилець Пеле переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Минулого тижня 80-річного Пеле госпіталізували в приватну клініку в Сан-Паулу для проведення планового обстеження.

«У суботу я переніс операцію. Пухлина була виявлена під час обстеження, про яке я говорив минулого тижня», – написав Пеле в Facebook. Він зазначив, що почувається добре.

Триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії перебуває в лікарні з 31 серпня. Бразильське видання O Dia повідомляло, що Пеле проходить планове обстеження, яке раніше не міг пройти через пандемію.

У понеділок бізнес-менеджер Пеле Джо Фрага заявив, що 80-річний бразилець проходить повний комплекс обстежень у лікарні та причин для занепокоєння немає.

Пеле – єдиний триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). Він провів у складі збірної Бразилії 92 матчі та забив 77 голів. Форвард виступав за бразильський «Сантос» (1956-1974) і американський «Нью-Йорк Космос» (1975-1977).

У 2000 році ФІФА визнала Дієго Марадону та Пеле найкращими футболістами ХХ століття. Аргентинець переміг в інтернет-голосуванні, а бразильця вибрали чиновники ФІФА.