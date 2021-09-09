Збірна України з футболу на останніх секундах втратила перемогу в матчі з Чехією

Національна команда три вересневі зустрічі звела внічию

Збірна України експериментальним складом провела товариську зустріч зі збірною Чехією. Не зважаючи на те, що з міцних гравців на полі в стартовому складі були лише Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко і Сергій Кривцов, гру наша команда показала гідну.

Початок зустрічі був за господарями. Чехи володіли ініціативою і мали кілька слушних нагод для взяття воріт. Одного разу ворота Дениса Бойка врятувала стійка воріт. Коли ж українці вирівняли гру, то змогли провести кілька дуже небезпечних атак, одна з яких завершилася голом. Відзначився дебютант збірної Віктор Корнієнко. Наш лівий захисник вдало підключився до атаки. Отримавши передачу під правого захисника Олександра Тимчика, він потужним ударом з меж штрафного майданчика відправив м’яч у верхній кут воріт.

Ближче до перерви чехи знову перехопили ініціативу, проте українці вистояли.

В другому таймі тренери обох команд провели багато замін. Вони пішли більше на користь господарів. Майже весь час вони провели в атаці. В одному моменті ворота українців знову врятувала стійка воріт.

Наша команда, в свою чергу, за нагоди контратакувала, і досить небезпечно. Одного разу мали збільшувати рахунок, проте Олександр Зубков не зміг віддати добру передачу на порожні ворота, на які вибігали Сікан і Ярмоленко. А Чехія одну зі своїх нагод використала. На останніх секундах влучний удар з лінії штрафного завдав Видра – 1:1.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела три матчі і всі завершила внічию.

Чехія – Україна – 1:1

Голи: Корнієнко, 27 – Видра, 90+3.

Чехія: Станек, - Цоуфал, Голеш (Каша, 62), Ємелка, Гавел (Матею, 46) - Крал, Соучек (Барак, 62), Пешек (Гложек, 46), Саділек, Змргал (Видра, 46), Тецл (Сачек, 77).

Україна: Бойко, Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота, Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зінченко, Корнієнко - Ярмоленко (Кочергін, 76), Сікан (Яремчук, 56), Зубков (Булеца, 64).