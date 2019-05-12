Чемпіонат світу з хокею: Чехія розгромила Норвегію (відео)



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Міхал Фролік закинув одну шайбу шведам і двічі відзначився у воротах норвежців IIHF

Скандинави можуть тішитися тим, що й у другому матчі з ґрандом закинули дві шайби

У Словаччині, де вчора стартував 83-й чемпіонат світу з хокею, розпочалися матчі другого туру.

Збірна Чехії стала першою на турнірі командою, яка виграла два поєдинки. Після важкого поєдинку зі шведами чеські хокеїсти переконливо впоралися з норвежцями. Скандинавам натомість оптимізму має додавати той факт, що вони хоча й програли обидва перших поєдинки, але закинули топовим Росії і Чехії по дві шайби. Нагадаємо, що росіянам норвежці програли 2:5.





Норвегія — Чехія — 2:7 ( 1:3, 0:2, 1:2 )

Шайби: 0:1 — Гронек (Ворачек, Фролік), 02:33. 0:2 — Гронек (Кубалік, Жепік), 06:34. 1:2 — Тобіас Ліндстрьом (Юнас Голос, Андреас Мартінсен, - більш.), 10:14. 1:3 — Фролік (менш. 3Х4), 15:34. 1:4 — Фролік (Ворачек, - більш.), 23:17. 1:5 — Жепік (Кубалік, Гронек), 33:36. 2:5 — Олден (Матіс Олімб), 40:52. 2:6 — Хитіл (Рутта, Врана), 41:30. 2:7 — Кубалік (Ян Коваж), 44:52

Воротарі: Гаукеланд (Генрік Гольм, 40:00) — Грубец

Кидки: 24 (9 + 6 + 9) — 42 (12 + 17 + 13)

Штраф: 8 (4 + 2 + 2) — 14 (6 + 2 + 6)

11 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 033 глядач і

Варто зазначити, що як і в першому поєдинку, чехи окрім якісної гри продемонстрували виключну бойовитість. Неігрових сутичок на льоду знову було вельми багато.

Додамо, що Міхал Фролік, який зробив у цьому матчі дубль, довів кількість шайб на турнірі до трьох.

Наступні свої матчі на чемпіонаті світу-2019 нинішні суперники проведуть 13 травня. Чехія зустрінеться з Росією, Норвегія — зі Швецією.