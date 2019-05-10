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    Росія розгромила Норвегію на старті чемпіонату світу з хокею (відео)

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    Євгеній Дадонов закинув норвежцям двічі і очолив список бомбардирів - Росія розгромила Норвегію на старті чемпіонату світу з хокею (відео)
    Євгеній Дадонов закинув норвежцям двічі і очолив список бомбардирів
    РИА Новости

    Дві шайби норвежці закинули вже тоді, коли росіяни вкрай розслабилися

    У Словаччині стартував 83-й чемпіонат світу з хокею. В одному з двох перших матчів головний фаворит турніру, збірна Росії, тренер якої Ілья Воробйов керував діями команди з великим колорадським бантом на грудях, впевнено перемогла суперника з когорти аутсайдерів.

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    РФ — Норвегія — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

    Шайби:1:0 — Дадонов (Малкін, Нікіта Кучеров, - більш.), 08:39. 2:0 — Артем Анісімов (Міхаїл Григоренко, Дмітрій Орлов), 14:33. 3:0 — Нікіта Кучеров (Серґачов, - більш.), 28:13. 4:0 — Дадонов (Малкін, Нікіта Гусєв, - більш.), 29:47. 5:0 — Нікіта Гусєв (Нікіта Кучеров), 41:26. 5:1 -  Валькве Ольсен (Райхенберґ), 56:07. 5:2 - Юнас Голес (Андреас Мартінсен), 57:47)

    Воротарі: Андрєй Васілєвскій — Гаукеланд

    Кидки: 27 (9 + 9 + 9) - 27 (7 + 6 + 14)
    Штраф: 6 (2 + 2 +) - 8 (2 + 4 + 2)

    10 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena 7 698 глядачів

    РФ - Норвегія. Дадонов відкриває рахунок у матчі

    Вирішальну роль у цій зустрічі відіграло вміння росіян грати у більшості. В нерівних складах вони закинули три з чотирьох перших шайб, причому на третю реалізацію команді Воробйова знадобилося лише дві секунди.

    Наприкінці зустрічі росіяни дозволили собі розслабилися і через це пропустили у свої ворота відразу двічі. Але суті справи то не змінювало.

    Зауважимо, що в групі В разом із норвежцями та росіянами виступають швейцарці, італійці, латвійці і австрійця, а збірні Чехії та Швеції вийдуть на лід в очному протистоянні уже сьогодні, 10 травня.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею.
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