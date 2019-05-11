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    Чемпіонат світу з хокею: Чехія перемагає Швецію в матчі грандів (відео)

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    Сутички на льоду між шведами і чехами спалахували мінімум п'ять разів - Чемпіонат світу з хокею: Чехія перемагає Швецію в матчі грандів (відео)
    Сутички на льоду між шведами і чехами спалахували мінімум п'ять разів
    isport.blesk.cz

    Команди видали запеклий поєдинок, сильнішими в якому виявилися чехи

    Збірна Чехії розпочала виступи на 83-му чемпіонаті світу з хокею з переконливої перемоги над переможцями двох останніх світових першостей шведами. У поєдинку, в якому пристрасті спалахували надзвичайно часто, терпеливішими виявилися підопічні досвідченого тренера Мілоша Жиги.

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    Чехія — Швеція — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

    Шайби: 1:0 — Врана (Кубалік), 01:55. 1:1 — Гьорнквіст ( Вільям Нюландер, Еліас Петтерссон), 20:24. 1:2 - Ліндблом (Ерік Ґустафссон, Братт, - більш.), 23:01. 2:2 — Кубалік (Ян Коваж), 36:36. 3:2 — Фролік (Домінік Сімон, Ворачек), 40:33. 4:2 — Врана (Гронек, - 4х4), 55:50. 5:2 — Ян Коваж (Ворачек, - п.в.), 59:04

    Воротарі: Бартошак — Генрік Лундквіст

    Кидки: 32 (7 + 8 + 12) — 32 (9 + 11 + 14)
    Штраф: 14 (0 + 4 + 10) — 14 (2 + 2 + 10)

    10 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 723 глядачі

    Загалом гра була рівною, проте чехи, які завжди славилися вмінням грати в обороні, зв’язали суперника по руках і ногах після того, як на початку третього періоду третю шайбу закинув Міхаель Фролік.

    Чехія - Швеція. Шайба Фроліка, яка виявилася переможною

    Відзначити також варто видатну гру голкіпера переможців Патріка Бартошака. А ось Генрік Лундквіст свою команду у цій зустрічі не врятував.

    У першому поєдинку групи В основні суперники шведів і чехів росіяни перемогли норвежців.

    Завтра, 11 травня, в другій вісімці будуть проведені три поєдинки: 13:15 Швейцарія – Італія, 17:15 Латвія – Австрія, 21:15 Норвегія – Чехія.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади, всі результати


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