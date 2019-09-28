Дві титулованих українки не змогли пробитися у фінал чемпіонату світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Ляхова була в кроці від фіналу ФЛАУ

Перші серйозні втрати Дохи

Дворазова чемпіонка Європи Наталія Прищепа і дворазова чемпіонка Європейських ігор-2019 Ольга Ляхова не змогли пробитися у фінал бігу на 800 метрів на чемпіонаті світу, який триває в Досі (Катар).

У першому півфінальному забігу Ляхова стала третьою з результатом 2.00,72. Вона поступилася чемпіонці світу в приміщенні Ревин Роджерс зі США і переможниці кваліфікації Вінні Наньйондо з Уґанди і начебто зберігала непогані шанси пробитися у вісімку найкращих за добором.

Другий півфінал шанси Ольги поліпшив, правда, у ньому втратила надії на потрапляння у вісімку інша українка. Наталія Прищепа стала п’ятою і час 2.01,24 шансів на фінал не залишив. При цьому Ляхова продовжувала залишатися кращою серед тих, хто не кваліфікувався напряму.

Однак заключний забіг виявився найшвидшим. У ньому ліпше за Ольгу пробігло відразу чотири учасниці й відповідно залишили нашу землячку за межею вирішального забігу.

Фінал на 800-метрівці серед жінок відбудеться у понеділок, 30 вересня, о 22:10 за київським часом.

Читайте також: Українській атлетці стало зле після третини марафонської дистанції на чемпіонаті світу