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    Українські красуні випробували стадіон, на якому післязавтра стартує чемпіонат світу. Фоторепортаж з Дохи

    • Ольга Ніколаєнко
    • Розсилка
    Чемпіонка Європейських ігор Яна Качур готова до нових звершень - Українські красуні випробували стадіон, на якому післязавтра стартує чемпіонат світу. Фоторепортаж з Дохи
    Чемпіонка Європейських ігор Яна Качур готова до нових звершень
    Ольга Ніколаєнко

    Наші атлети адаптуються на катарській землі

    Українські спортсмени провели перше тренування на стадіоні Khalifa International Stadium у катарській столиці Досі, де післязавтра, 27 вересня стартує чемпіонат світу з легкої атлетики.

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    В переддень старту атлети перебувають у доброму гуморі і ніхто на стан здоров’я не жаліється. 

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    Тетяна Мельник
    Катерина Климюк
    Чемпіонка Європейських ігор Яна Качур готова до нових звершень
    Khalifa International Stadium

    Зауважимо, що перший комплект нагород чемпіонату світу-2019 розіграють у марафонському бігу жінки. Україну в цій дисципліні представлятиме Олександра Шафар, яка прилетіла разом із другою когортою українських спортсменів сьогодні ввечері.

    Фото Ольги Ніколаєнко, прес-служба ФЛАУ

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