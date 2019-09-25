Українські красуні випробували стадіон, на якому післязавтра стартує чемпіонат світу. Фоторепортаж з Дохи

Чемпіонка Європейських ігор Яна Качур готова до нових звершень Ольга Ніколаєнко

Наші атлети адаптуються на катарській землі

Українські спортсмени провели перше тренування на стадіоні Khalifa International Stadium у катарській столиці Досі, де післязавтра, 27 вересня стартує чемпіонат світу з легкої атлетики.

В переддень старту атлети перебувають у доброму гуморі і ніхто на стан здоров’я не жаліється.

Зауважимо, що перший комплект нагород чемпіонату світу-2019 розіграють у марафонському бігу жінки. Україну в цій дисципліні представлятиме Олександра Шафар, яка прилетіла разом із другою когортою українських спортсменів сьогодні ввечері.

Фото Ольги Ніколаєнко, прес-служба ФЛАУ



