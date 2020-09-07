Чемпіонка світу з біатлону серед юніорів зізналася у нетрадиційній сексуальній орієнтації



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Бенкс в процесі біатлонної гонки Instagram Бенкс

Бенкс заявила про великі мрії в біатлоні

Чемпіонка світу серед юніорів з біатлону Меган Бенкс зізналася в нетрадиційній сексуальній орієнтації. 23-річна спортсменка здійснила камінг-аут за допомогою своєї сторінки в Instagram.

«Якийсь час я приховувала частину самої себе. Більше не хочу витрачати фізичну і емоційну енергію, щоб приховувати те, чим я пишаюся. Отже, почнемо: я гомосексуальна. У мене великі мрії в біатлоні, і я хотіла б зробити все, що в моїх силах, щоб тренуватися і змагатися на найвищому рівні. Необхідна частина цього - піклуватися про себе і жити якомога більш буденно», - розповіла Бенкс.

Біатлоністка зазначила, що кожна людина в праві вирішувати самостійно, як вона хоче будувати своє життя, а суспільство має визнавати цінність кожної особистості.

«Мені не подобається нав'язуватися, але я хочу використовувати привілеї, які у мене є, як у спортсменки і зразка для наслідування, щоб здійснити свій внесок, щоб показати молодим спортсменам, що вони можуть бути тими, ким вони хочуть бути без дискримінації», - додала Бенкс.

Зауважимо, що 23-річна Бенкс виборювала звання чемпіонки світу серед юніорів та призерки етапу Кубка IBU. Її кращий результат на Кубку світу - 25 місце в індивідуальній гонці на етапі в Кенморі в 2019 році.