Дворазовий олімпійський чемпіон зізнався у наркозалежності



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Олімпійський чемпіон Нортуг Світлина - nrk

Титулований норвежець попросив допомоги

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок Петтер Нортуг зізнався, що має серйозні проблеми з наркотиками.

Спортсмен заявив, що почав зловживати алкоголем і наркотиками після завершення кар'єри в грудні 2018 року. Лижник зазначив, що вперше спробував кокаїн взимку минулого року і з плином часу почав вживати наркотики набагато частіше.

«Я повинен визнати, що у мене за спиною справжні проблеми з алкоголем і наркотиками. Я це приховував, не думав що все настільки серйозно. Я почав вживати після закінчення спортивної кар'єри. Кокаїн спробував в січні минулого року. Починалося все з вечірок, згодом з'явилася система. Я досяг дна, мені потрібна допомога», - повідомив Нортуг.

Також норвежець відзначив, що раніше його зупинила поліція за перевищення швидкості, а пізніше співробітники правоохоронних органів знайшли в будинку Нортуга кокаїн.

Довідка: Нортуг є дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор 2010 року (командний спринт і гонка на 50 км класичним стилем), також на Олімпіаді у Ванкувері він завоював «срібло» в естафеті і «бронзу» в особистому спринті. Норвежець також ставав переможцем чемпіонатів світу 13 разів.

Джерело: NRK