Тренер збірної України з біатлону припускає, що команда може готуватися до сезону без снігу



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Юрай Санітра боїться щось передбачати бодай на тиждень наперед Світлина - Biathlon.com.ua

Юрай Санітра переконує, що не дивлячись на обставини, команда буде готова добре

Наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про подальші плани з підготовки до сезону.

«Вже зараз зрозуміло, що сезон буде дуже специфічним, він буде відрізнятися від попереднього. Нам складно зрозуміти, що буде навіть не за місяць, а за тиждень, як буде розвиватися ситуація. І тому складно робити якісь прогнози щодо зборів або підготовки до них.

Стосовно жовтня поки не знаю. Буду неймовірно щасливий, якщо зможемо виїхати на збір в Рамзау (Австрія), адже треба на лижах покататися, відчути сніг. Якщо не дозволять виїхати, будемо надалі імпровізувати, готуватися в умовах, в яких дозволяє пандемія.

Саме осіння підготовка дуже важлива. Це та частина процесу, яка сильно впливає на весь сезон. Всі команди, які можуть, вже знаходяться на зборах в Австрії або інших місцях, тому для нас вкрай важливо поїхати в жовтні за кордон на сніг. Але ще раз повторюся: впевнений, що наша команда буде підготовлена до стартів на початку сезону.

Зараз питання нашого виїзду на закордонний збір вирішується на найвищому рівні. Цією проблемою займається і Федерація біатлону України, і Міністерство молоді та спорту», - цитує Санітру «Суспільне».