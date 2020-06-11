Через пандемію коронавірусу англійські клуби понесуть мільярдні збитки



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Могаммед Салах, «Ліверпуль» і решта представників англійської Прем'єр-ліги змушені змиритися, що цей сезон буде збитковим Фото - UEFA.com

Падіння доходів у цьому сезоні пов'язане перш за все з відсутністю глядачів на стадіонах

Незважаючи на відновлення сезону, клуби англійської Прем'єр-ліги втратять величезні суми через проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу. Консалтингова компанія Deloitte стверджує, що сумарно всі 20 команд АПЛ недоотримають близько 1 млрд фунтів за підсумками нинішнього сезону. При цьому в минулому сезоні сумарний дохід досяг нової рекордної суми в 5,2 млрд фунтів стерлінгів ($ 6,63 млрд). Про це повідомляє BBC.

Падіння доходів у цьому сезоні пов'язане перш за все з відсутністю глядачів на стадіонах під час матчів, що залишилися, а також зі скороченням доходів від трансляцій матчів і спонсорських угод.

Глава відділу зі спортивного бізнесу Deloitte Ден Джонс вважає, що 500 млн фунтів втрачені безповоротно – це гроші, недоотримані від мовників, від продажу квитків і супутньої продукції. Інша частина грошей може надійти до бюджетів клубів, якщо цей і наступний сезони будуть дограні.