  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через пандемію коронавірусу англійські клуби понесуть мільярдні збитки

    • Розсилка
    Могаммед Салах,&nbsp;&laquo;Ліверпуль&raquo; і решта представників англійської Прем'єр-ліги змушені змиритися, що цей сезон буде збитковим - Через пандемію коронавірусу англійські клуби понесуть мільярдні збитки
    Могаммед Салах, «Ліверпуль» і решта представників англійської Прем'єр-ліги змушені змиритися, що цей сезон буде збитковим
    Фото - UEFA.com

    Падіння доходів у цьому сезоні пов'язане перш за все з відсутністю глядачів на стадіонах

    Незважаючи на відновлення сезону, клуби англійської Прем'єр-ліги втратять величезні суми через проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу. Консалтингова компанія Deloitte стверджує, що сумарно всі 20 команд АПЛ недоотримають близько 1 млрд фунтів за підсумками нинішнього сезону. При цьому в минулому сезоні сумарний дохід досяг нової рекордної суми в 5,2 млрд фунтів стерлінгів ($ 6,63 млрд). Про це повідомляє BBC.

    Падіння доходів у цьому сезоні пов'язане перш за все з відсутністю глядачів на стадіонах під час матчів, що залишилися, а також зі скороченням доходів від трансляцій матчів і спонсорських угод.

    Глава відділу зі спортивного бізнесу Deloitte Ден Джонс вважає, що 500 млн фунтів втрачені безповоротно – це гроші, недоотримані від мовників, від продажу квитків і супутньої продукції. Інша частина грошей може надійти до бюджетів клубів, якщо цей і наступний сезони будуть дограні.

     Читайте також: Спорт уже ніколи не буде таким, яким був до коронавірусу
    НОВИНИ ФУТБОЛУ гроші Прем’єр-ліга коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ