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    Через фінансову кризу український футбольний клуб достроково припиняє виступи в чемпіонаті

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    Фанати&nbsp;&laquo;Кременя&raquo; змушені змиритися, що їх команда понижується в класі - Через фінансову кризу український футбольний клуб достроково припиняє виступи в чемпіонаті
    Фанати «Кременя» змушені змиритися, що їх команда понижується в класі
    Фото - Ultras.org

    Кременчуцький «Кремінь» не буде догравати чемпіонату-2019/2020

    Директор кременчуцького «Кременя» Андрій Недяк прокоментував прийняте рішення про рестарт сезону першої ліги. Кременчуцька команда навряд чи зможе взяти участь у матчах, що залишилися з причини майбутнього переоформлення.

    «Ми навряд чи будемо брати участь. Ще взимку у нас було рішення, що наш муніципальний клуб як проект припиняється, а з червня буде переоформлення на приватного інвестора, який забирає команду.

    Вчора у нас прийняли рішення про скорочення річного бюджету, у нас забрали основні засоби. Тому ми як муніципальний клуб припиняємо в червні своє існування. Брати участь не зможемо зараз.

    Та й ці рішення для мене не зрозумілі. Рада ліг не є ефективною через керівництво Професійної футбольної ліги. Будемо чекати тепер третього рішення від виконкому.

    Чи готові грати перехідні зустрічі з другою лігою? Ми спускаємося, це зрозуміло. А чи будемо ми грати плей-оф, то ще не ясно. Буде видно. Ще подивимося через два місяці, які команди з другої ліги будуть готові вийти в першу лігу. Вже знаємо, що в Тернополі сумніваються. Побачимо, але ми зараз гравців розпускаємо», - заявив Андрій Недяк.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ криза Перша ліга ФК «Кремінь» (Кременчук)
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