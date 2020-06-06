BBC Sport визначив найкращого нападника Європи за останніх 20 років



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Кріштіану Роналду отримав чергове визнання Фото - Fox Sports

Аргентинець Ліонель Мессі в опитуванні участі не брав

Гравець збірної Португалії і туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду визнаний найкращим європейським нападником за останні 20 років за версією BBC Sport.

Голосування відбувалося за принципом на вибування, а всього були запропоновані 32 найкращі європейських нападники, які забили не менше 20 голів за три сезони і повинні бути європейцями.

У фіналі опитування Кріштіану Роналду випередив француза Тьєррі Анрі, набравши 54% голосів. Португалець до фіналу у голосуванні пройшов нідерландця Руда Ван Ністелроя, італійця Франческо Тотті та англійця Вейна Руні.

Роналду з моменту свого професійного дебюту в 2002 році за лісабонський «Спортінґ» забив 626 м'ячів у 838-ми матчах. Після «Спортінґа» Кріштіану виступав за «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Ювентус».

35-річний Кріштіану Роналду в поточному сезоні забив 22 голи за «Ювентус» у 26-ти матчах.