«Шахтар» переміг і допоміг «Зорі» залишитися в «зоні Ліги чемпіонів» (відео)



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Сивочолий Марлос - герой ігрового дня Фото - UA-Футбол

Два стартових матчі української Прем’єр-ліги завершилося прогнозовано

Стартував 25-й тур української футбольної Прем’єр-ліги. У суботу, 6 червня, свої матчі проводило дві перших команди чемпіонату.

Донецький «Шахтар», який напередодні випереджав тріо найближчих переслідувачів – «Зорю», «Десну» і «Динамо» - на 16 очок, одного з прямих конкурентів переміг 3:2. У Києві «гірники» здолали чернігівську «Десну».

Перших два голи донеччани забили до 25-ї хвилини – на четвертій хвилині відзначився Фернандо, на 25-й Марлос. Останній за хвилину до того не реалізував пенальті. До перерви «Десна» після реалізованого Денисом Фаворовим одинадцятиметрового один м’яч відіграла, але вже на початку другого тайму Марлос відновив перевагу чинних чемпіонів у два м’ячі. Остаточний підсумок за дві хвилини до завершення основного часу встановив Пилип Будківський – 3:2.

Завдяки поразці «Десни» трохи вільніше задихала луганська «Зоря». Сьогодні команда Віктора Скрипника перемогла 1:0 шосту команду чемпіонату – «Колос» із Ковалівки. Єдиний м’яч на 13-й хвилині провів Владислав Кабаєв.

Київське «Динамо» свій матч 25-го туру проведе завтра, 7 червня. Команда Олексія Михайличенка прийматиме «Олександрію», яка йде в таблиці п’ятою, відстаючи від «Динамо» і «Десни» лише на три пункти.