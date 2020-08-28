Трамп – про демарш гравців НБА: Вони стали схожі на політичну організацію



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Дональд Трамп не відрить у щирість поривань баскетболістів Світлина - Sport Illustrated

Президент США стверджує, що в Асоціації падали рейтинги

Президент США Дональд Трамп поділився думкою про бойкот гравців Національної баскетбольної ліги, які в середу, 26 серпня, відмовилися виходити на матчі плей-оф через «расову несправедливість у країні».

«Вони стали схожі на політичну організацію, і це недобре. Не думаю, що це добре для спорту або для країни. Мало що знаю про протест в НБА. Знаю, що їх рейтинги були дуже поганими, бо, чесно кажучи, люди трохи втомилися від НБА. Але я мало що знаю про протести», - наводить слова Трампа Eurohoops.

Нагадаємо, в США спалахнула нова хвиля протестів після того, як поліцейські міста Кеноша кілька разів вистрілили в спину 29-річному афроамериканцю Джейкобу Блейку, коли він сідав в автомобіль після того, як намагався розняти двох посварених жінок.

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