Помер дворазовий фіналіст НБА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робінсон брав участь в плей-офф 16-ти сезонів НБА Twitter Портленда

Робінсон був учасником Матчу усіх зірок НБА

Знаменитий у минулому американський баскетболіст НБА Кліффорд Робінсон помер у віці 53 років, повідомляє НБА.

Причина смерті не була названа, хоча колишній тренер університету «Коннектікут» Джим Келхун сказав, що у Робінсона 2,5 роки тому стався інсульт.

«Дуже сумно чути про це, тому що він був одним з моїх дітей, моїх гравців, хлопцем, за яким я спостерігав, як перетворювався з хлопця в чоловіка», - сказав Келхун. - Це дуже непросто».

«Голден Стейт Ворріорс» опублікували заяву, в якій говориться: «ми вражені і засмучені смертю Кліффорда Робінсона в занадто молодому віці 53 років. Кліффорд був неперевершеним професіоналом, який любив гру і змагався з неймовірним почуттям гри. Ми висловлюємо свої думки і молитви сім'ї та друзям Кліффорда в цей важкий час».

Робінсон відіграв 18 сезонів в НБА і допоміг «Портленд Трейл Блейзерс» вийти двічі в фінал Національної баскетбольної асоціації.

Форвард був обраний «Портлендом» на драфті-1989 під 36 загальним піком. У складі «Блейзерс» він провів вісім сезонів, де в сезоні 1992/93 став найкращим запасним гравцем, а ще через рік був викликаний на Матч всіх зірок.

Також Кліффорд виступав за «Фінікс», «Детройт», «Голден Стейт» і «Нью-Джерсі», де закінчив кар'єру в 2007 році після 18 сезонів і 1380 ігор в НБА. В середньому за матч Кліффорд набирав по 14,2 очка і 4,6 підбирання. У найкращому з сезонів на його рахунку було 21,3 очка в середньому за гру.