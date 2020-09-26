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    Чемпіон світу Ф’юрі відніс Усика до топ-5 найкращих боксерів у «хевівейті»

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    Усик у бою з Візерспуном - Чемпіон світу Ф’юрі відніс Усика до топ-5 найкращих боксерів у «хевівейті»
    Усик у бою з Візерспуном
    Світлина - sport-interfax

    Британець склав п’ятірку найкращих боксерів у суперважкій вазі

    Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав п’ять найкращих боксерів у в своєму ваговому дивізіоні.

    В особистому рейтингу Ф’юрі місце знайшлося українцю Олександру Усику.   

    «Кращі супертяжі на даний момент? А себе можна називати? Добре, тоді я, Вайлдер, Джошуа, Усик, а п'яте місце дістанеться або Уайту, або Повєткіну. Хоча ні, трохи зміню список. Я, Вайлдер, Джошуа, Усик і Пулєв. Кубрат йде на п'ятому місці. Я впевнений, що він поб'є Повєткіна і Вайта», - заявив Ф'юрі.

    Примітно, що Ф'юрі, який є володарем нагород «Боксер року» (2015) і «Повернення року» (2018) за версією журналу «The Ring», проведе наступний поєдинок проти Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО). Планується, що боксери також проведуть третій поєдинок в грудні, проте конкретної інформації по бою ще немає. Перша зустріч завершилася нокаутом у виконанні британця.

    Зауважимо, Усик 31 жовтня проведе поєдинок із британцем Дереком Чісорою. Для нього даний бій стане лише другим в суперважкій ваговій категорії. Раніше він переміг Чезза Візерспуна.

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    Джерело: Youtube-канал iFL TV

    бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик WBC Діонтей Вайлдер Дерек Чісора Чезз Візерспун
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