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    Сергій Дерев’янченко програв у конкурентній боротьбі чемпіонський бій Джермалові Чарло (відео)

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    Сергій Дерев'янченко створив труднощі, але програв Джермеллові Чарло - Сергій Дерев’янченко програв у конкурентній боротьбі чемпіонський бій Джермалові Чарло (відео)
    Сергій Дерев'янченко створив труднощі, але програв Джермеллові Чарло
    Світлина - boxingandboxing

    Подив викликає лише перевага, яку рефері віддали американцеві

    Український боксер Сергій Дерев’янченко (13-3, 10 KO) програв бій за пояс чемпіона світу за версією WBC у середній вазі (до 72,6 кг). На рингу Mohegan Sun Casino в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США) наш боєць поступився одноголосним рішенням суддів чинному володареві пояса, американцеві Жермаллові Чарло (31-0, 22 KO).

    Перший раунд пройшов у розвідці. Чарлі гарно працював джебом, намагався зловити претендента лівим контрхуком. Українець не форсував подій, вичікував, намагався маневрувати, але свою дистанцію знайти ніяк не міг. У кінцівці третього раунду Дерев'янченко пропустив удар і насилу встояв на ногах.

    У четвертій трихвилинці претендент трохи пристрілявся, спробував працювати комбінаційно, але отримав неприємне розсічення. До екватора Дерев'янченко пристосувався до опонента і навіть ненадовго заволодів ініціативою, але в сьомому раунді отримав розсічення і біля другого ока.

    У кінцівці дуже хорошого для Сергія восьмого раунду він пропустив лівий хук і ледь не опинився на канвасі. Чарло заволодів ініціативою і розстрілював українця з дальньої дистанції в дев’ятій трихвилинці, але в наступному раунді Дерев'янченко знову працював агресивно і вирівняв хід бою.

    Українець віддав всі сили в чемпіонських раундах, але поєдинок програв. Вердикт суддів: 116:112, 117:111 і 118:110 на користь чемпіона.  

    Зауважимо, що впродовж останніх трьох років Дерев’янченко провів уже третій чемпіонський бій з топовим суперником. До того він теж за очками у жовтні 2018-го поступився американцеві Деніелові Джейкобсу, а в жовтні 2019-го – казахстанцеві Геннадієві Головкіну.

     Читайте також: Дерев’янченка та Головкіна шпиталізували після бою
    бокс Сергій Дерев'янченко Жермалл Чарло
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