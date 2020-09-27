Сергій Дерев’янченко програв у конкурентній боротьбі чемпіонський бій Джермалові Чарло (відео)



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Сергій Дерев'янченко створив труднощі, але програв Джермеллові Чарло Світлина - boxingandboxing

Подив викликає лише перевага, яку рефері віддали американцеві

Український боксер Сергій Дерев’янченко (13-3, 10 KO) програв бій за пояс чемпіона світу за версією WBC у середній вазі (до 72,6 кг). На рингу Mohegan Sun Casino в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США) наш боєць поступився одноголосним рішенням суддів чинному володареві пояса, американцеві Жермаллові Чарло (31-0, 22 KO).

Перший раунд пройшов у розвідці. Чарлі гарно працював джебом, намагався зловити претендента лівим контрхуком. Українець не форсував подій, вичікував, намагався маневрувати, але свою дистанцію знайти ніяк не міг. У кінцівці третього раунду Дерев'янченко пропустив удар і насилу встояв на ногах.

У четвертій трихвилинці претендент трохи пристрілявся, спробував працювати комбінаційно, але отримав неприємне розсічення. До екватора Дерев'янченко пристосувався до опонента і навіть ненадовго заволодів ініціативою, але в сьомому раунді отримав розсічення і біля другого ока.

У кінцівці дуже хорошого для Сергія восьмого раунду він пропустив лівий хук і ледь не опинився на канвасі. Чарло заволодів ініціативою і розстрілював українця з дальньої дистанції в дев’ятій трихвилинці, але в наступному раунді Дерев'янченко знову працював агресивно і вирівняв хід бою.

Українець віддав всі сили в чемпіонських раундах, але поєдинок програв. Вердикт суддів: 116:112, 117:111 і 118:110 на користь чемпіона.

Зауважимо, що впродовж останніх трьох років Дерев’янченко провів уже третій чемпіонський бій з топовим суперником. До того він теж за очками у жовтні 2018-го поступився американцеві Деніелові Джейкобсу, а в жовтні 2019-го – казахстанцеві Геннадієві Головкіну.