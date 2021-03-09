Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Ювентус» – «Порту»

В першій грі перемогу здобув португальський клуб

У вівторок, 9 березня, визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Найбільша інтрига зберігається в протистоянні між чемпіонами Італії та Португалії. «Ювентус» єдиний на цій стадії, хто в першому матчі зазнав поразки в гостьовій зустрічі. «Порту» виграв – 2:1, проте ця перевага досить хитка. Тим більше, що туринці на власному полі практично не програють і забивають більше двох голів за гру. У «драконів», в свою чергу, дуже непогані показники в зустрічах на чужих полях – всього дві поразки в сезоні.

За прямою трансляцією зустрічі з Турина, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO та каналі «Футбол 1».