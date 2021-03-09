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    Збірна України втратила основного півзахисника перед матчем з Францією

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    Без Тараса Степаненка&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; програв&nbsp;&laquo;Зорі&raquo; й вилетів з Кубка України - Збірна України втратила основного півзахисника перед матчем з Францією
    Без Тараса Степаненка «Шахтар» програв «Зорі» й вилетів з Кубка України
    фото з відкритих джерел

    У березні команда Андрія Шевченка проведе три матчі відбору ЧС-2022

    Національна збірна України з футболу у стартових матчах відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року не зможе розраховувати на Тараса Степаненка. Півзахисника «Шахтаря» непокоїть коліно й він уже пропустив кілька ігор донеччан. Тарас точно не зіграє з «Ромою» в 1/8 фіналу Ліги Європи 11 й 18 березня, а тепер стало відомо, що він не встигне відновитися до кінця березня. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в програмі Циганик LIVE.

    «Проблеми з коліном. Тарас вміє нав’язувати боротьбу. Без нього буде дуже важко. Подивіться, як «Шахтар» грає без нього. М'яч ніхто не відбирає взагалі», – сказав Циганик.

    У березні на збірну України очікують одразу три зустрічі відборі до ЧС-2022. 24-го числа в Сен-Дені синьо-жовті зіграють із чинними чемпіонами світу французами, 28-го у Львові прийматимуть Фінляндію, а 31-го також на «Арені Львів» приймуть Казахстан.

    До розширеного списку Андрія Шевченка на березневий збір увійшли 33 футболісти.

    Склад збірної України

    Воротарі: Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва «Шахтар»), Георгій Бущан («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

    Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі «Шахтар»), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі «Динамо»), Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).

    Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі «Шахтар»), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі «Динамо»), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва «Ференцварош», Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва «Аталанта», Італія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія).

    Нападники: Жуніор Мораес («Шахтар»), Артем Бєсєдін («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгія).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України Андрій Шевченко Тарас Степаненко
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