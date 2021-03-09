Збірна України втратила основного півзахисника перед матчем з Францією

У березні команда Андрія Шевченка проведе три матчі відбору ЧС-2022

Національна збірна України з футболу у стартових матчах відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року не зможе розраховувати на Тараса Степаненка. Півзахисника «Шахтаря» непокоїть коліно й він уже пропустив кілька ігор донеччан. Тарас точно не зіграє з «Ромою» в 1/8 фіналу Ліги Європи 11 й 18 березня, а тепер стало відомо, що він не встигне відновитися до кінця березня. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в програмі Циганик LIVE.

«Проблеми з коліном. Тарас вміє нав’язувати боротьбу. Без нього буде дуже важко. Подивіться, як «Шахтар» грає без нього. М'яч ніхто не відбирає взагалі», – сказав Циганик.

У березні на збірну України очікують одразу три зустрічі відборі до ЧС-2022. 24-го числа в Сен-Дені синьо-жовті зіграють із чинними чемпіонами світу французами, 28-го у Львові прийматимуть Фінляндію, а 31-го також на «Арені Львів» приймуть Казахстан.

До розширеного списку Андрія Шевченка на березневий збір увійшли 33 футболісти.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар»), Георгій Бущан («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар»), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – «Динамо»), Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – «Шахтар»), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – «Динамо»), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – «Аталанта», Італія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія).

Нападники: Жуніор Мораес («Шахтар»), Артем Бєсєдін («Динамо»), Роман Яремчук («Гент», Бельгія).