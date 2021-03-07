Даніло Сілва розповів про своє захоплення українською історією та Романом Шухевичем
Даніло Сілва виступав за Динамо протягом 2010−2017 років
Бразильський футболіст розмістив в соцмережах фото командира УПА
Колишній гравець київського «Динамо» Даніло Сілва розповів у соціальних мережах про те, що з інтересом вивчає українську історію.
Зокрема Даніло Сілва опублікував «сторіс» у своєму акаунті в Instagram з фотографією головнокомандуючого Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.
«Я щодня в захваті від української історії», – підписав фото бразилець.
Даніло Сілва виступав за Динамо протягом 2010−2017 років. За цей період захисник по два рази виграв чемпіонат та Кубок України, а також завоював один Суперкубок країни.
Як вже повідомлялось, Тернопільська міська рада з нагоди 71-ї річниці загибелі повстанського командира перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.