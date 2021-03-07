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    Даніло Сілва розповів про своє захоплення українською історією та Романом Шухевичем

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    Даніло Сілва виступав за Динамо протягом 2010&minus;2017 років - Даніло Сілва розповів про своє захоплення українською історією та Романом Шухевичем

    Даніло Сілва виступав за Динамо протягом 2010−2017 років

    Фото: football.ua

    Бразильський футболіст розмістив в соцмережах фото командира УПА

    Колишній гравець київського «Динамо» Даніло Сілва розповів у соціальних мережах про те, що з інтересом вивчає українську історію.

    Скріншот сторінки колишнього динамівського захисника

    Скріншот сторінки колишнього динамівського захисника

    Зокрема Даніло Сілва опублікував «сторіс» у своєму акаунті в Instagram з фотографією головнокомандуючого Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

    «Я щодня в захваті від української історії», – підписав фото бразилець.

    Даніло Сілва виступав за Динамо протягом 2010−2017 років. За цей період захисник по два рази виграв чемпіонат та Кубок України, а також завоював один Суперкубок країни.

    Як вже повідомлялось, Тернопільська міська рада з нагоди 71-ї річниці загибелі повстанського командира перейменувала місцевий стадіон на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України стадіон Даніло Сілва Instagram навколофутбол
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